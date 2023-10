Zo een grote stijging in aantal banen bedreigd door collectieve ontslagen

Van januari tot en met september hebben 62 ondernemingen in België een voornemen tot collectief ontslag aangekondigd. Daarbij kwamen 5.315 jobs op de tocht te staan, ruim dubbel zoveel als in dezelfde periode in 2022. Dat blijkt uit cijfers die de federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg woensdag publiceerde.

De cijfers voor de eerste jaarhelft zijn opvallend tegenover 2022, maar dat komt vooral omdat dat jaar «zeer kalm» was, stelt de FOD. Vergeleken met de eerste negen maanden van 2021 bijvoorbeeld (70 intenties tot collectief ontslag, goed voor 5.376 bedreigde jobs), zijn de cijfers van dit jaar vergelijkbaar. «Het valt nog te bezien of 2023 een druk of een zeer druk jaar qua collectief ontslag wordt.»

Grootste aankondiging in afgelopen drie jaar

De grootste aankondiging van intentie tot collectief ontslag tot nu toe dit jaar, kwam er in september bij Match-Profi (met de winkelmerken Match en Smatch), waar volgens de cijfers van de FOD 656 banen op het spel staan. Dat was de grootste aankondiging in meer dan drie jaar. Andere grote dossiers de voorbije maanden zijn die van zorgwinkelketen Goed (300 banen), tapijtfabrikant Balta uit Wielsbeke (295), rubberproducent Arlanxeo in Zwijndrecht (278) en chemieconcern 3M in Zwijndrecht (250).

Tijdens de eerste negen maanden was de petrochemie de zwaarst getroffen sector, met 1.233 bedreigde jobs, gevolgd door de distributie (1.083) en de metaalverwerkende nijverheid (782). Zestig procent van de jobs staat op de tocht in Vlaanderen, 29 procent in Wallonië en 11% in Brussel.

Overleg om banen te redden

De aankondiging van een voornemen tot collectief ontslag is het startsein voor overleg tussen directie en vakbonden, de informatie- en raadplegingsprocedure. In de loop van dat overleg kan het aantal ontslagen vaak verminderd worden. Zo was er in april de intentie tot collectief ontslag van 192 werknemers bij de Colruyt-winkelmerken Dreamland en Dreambaby. In het ontwerpakkoord dat bonden en directie sloten, is nog sprake van 119 banen die verloren gaan.

In de eerste negen maanden van 2023 werd in 47 bedrijven de informatie- en raadplegingsprocedure afgerond. Van de 4.062 jobs die initieel op het spel stonden, gingen er nog 3.435 verloren, zo blijkt uit de statistieken. Gemiddeld kon dus 15% van de bedreigde banen nog gered worden.

