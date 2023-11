Bart Somers verklaart ontslag: «Uitdagingen liggen op lokaal niveau»

Tijdens een persconferentie in Mechelen heeft uittredend Vlaams minister Bart Somers toegelicht waarom hij zijn mandaat inlevert en zich weer volledig wil focussen om Mechelen. Hij meent dat het lokale niveau de toekomst is voor de uitdagingen waarvoor onze maatschappij staat. Hij blijft minister tot zondagavond en neemt maandag zijn burgemeesterssjerp weer op.

Somers vindt dat het lokale niveau een houvast voor mensen kan bieden in onzekere tijden. «Mechelen heeft de voorbije jaren een enorme transformatie doorgemaakt en is een warm nest geworden», zegt hij. «De oplossingen van de grote uitdagingen waar we voor staan, zoals huisvesting, mobiliteit en samenleven, liggen op het lokale niveau. Daarnaast is het lokale niveau een bron van politieke vernieuwing.»

Somers maakt met zijn ontslag een duidelijke keuze voor de stad in de aanloop van de verkiezingen. «Je kan niet twee dagen voor de verkiezingen jezelf opwerpen als leider van een stad», zegt hij. «Er zijn in juni regionale verkiezingen, pas in oktober gemeenteraadsverkiezingen. Wellicht is er nog geen regering in oktober, dus zou ik dan nog minister zijn. Dat dubbellopen is niet correct, niet voor Vlaanderen maar ook niet voor Mechelen. Ik zeg nu duidelijk tegen alle Mechelaar: als de kiezer het wil, zal ik onvoorwaardelijk zes jaar burgemeester zijn.»

Populistische partijen

De keuze van Somers om zich weer terug te plooien op Mechelen, komt er naar eigen zeggen ook door zijn grote bezorgdheid over het onder druk staande democratisch model. «En dat wordt de inzet van de verkiezingen in juni. Dreigen de populistische partijen aan de macht te komen? Dreigen enkele humane rechten in het gedrang te komen? De democratische partijen moeten vooral naar zichzelf kijken, kijken hoe ze zelf sterker kunnen worden.»

Daarnaast is zijn stap terug ook een keuze voor politieke vernieuwing, klinkt het. «Ik heb huidig voorzitter Tom Ongena ten volle gesteund deze zomer en wist toen dat hij daardoor voor de provincie Antwerpen een belangrijke plaats op de lijst zou krijgen, en dat geldt ook voor Paul Van Tigchelt (de opvolger van Vincent Van Quickenborne als minister van Justitie, nvdr.). Ik wil ruimte creëren voor de partij om verder te werken aan vernieuwing.»

«Het werk voor de Vlaamse regering is nooit af», aldus Somers «Is het dan een goed moment om te vertrekken? Dat is het nooit. Maar ik vind dat eens je een beslissing hebt genomen, je ook consequent moet zijn.»