Begroting, asielbeleid en fiscale hervormingen: dit staat er op de planning voor Vivaldi

De regering van premier Alexander De Croo sloot het politieke werkjaar 2022-2023 af met een domper. De fiscale hervorming die Vivaldi vlak voor het zomerreces nog hoopte rond te krijgen kwam niet van de grond na - volgens de zes andere meerderheidspartijen althans - blokkage van de Franstalige liberalen van MR.

Het nieuwe werkjaar begint opnieuw onder hoogspanning. De aankondiging van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (cd&v) dat asielagentschap Fedasil voorlopig geen alleenstaande mannen meer onderdak biedt, schoot de groene coalitiepartners in het verkeerde keelgat. De veiligheidsproblemen in Brussel en dan vooral in Brussel-Zuid zijn een ander koppijndossier.

Begrotingscontrole zet alles op scherp

De begrotingscontrole wordt de eerste test voor de samenhang van de ploeg. De regering moet op zoek naar 1,2 miljard euro om het budget enigszins op koers te houden, waarvan 400 miljoen euro besparingen, 400 miljoen euro nieuwe inkomsten en 400 miljoen euro ’diversen’. En dat terwijl onder meer de politie en de noodcentrales extra middelen vragen. De begrotingscontrole moet klaar zijn voor de eerste minister zijn ’State of the union’ aflegt op 10 oktober.

Of de regering er daarna nog in slaagt om grote hervormingen door te voeren, is twijfelachtig. In de Kamer doken de eerste tekenen van verkiezingskoorts het afgelopen voorjaar al op. Sindsdien vervelde premier Alexander De Croo door het plotse vertrek van Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert van eerste minister tot liberaal campagnespeerpunt. Dat alle Vlaamse coalitiepartners op verlies staan in de peilingen op Vooruit na, is niet bevorderlijk voor de constructieve sfeer.

Fiscaliteit en werkzaamheid

Nochtans ligt er nog wel wat werk op de plank. Zo is er bij Ecolo animo voor een herkansing van de fiscale hervorming en wil Groen-covoorzitster Nadia Naji een verlaging van de btw op openbaar vervoer, groenten en fruit. De Croo heeft echter minder zin in een nieuw fiscaal avontuur, bleek eerder deze week al. De liberalen pleiten al een hele legislatuur voor maatregelen die de werkzaamheidsgraad moeten optrekken naar 80%, een ambitie die ook in het regeerakkoord staat, onlangs nog met een pleidooi om de flexi-jobs uit te breiden naar andere sectoren. Maar het ziet er niet naar uit dat de linkse coalitiepartners daar op enkele maanden voor de verkiezingen nog in zullen meegaan. Het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie dat in januari van start gaat brengt extra uitdagingen met zich mee, met onder meer de onderhandelingen over het migratiepact en de natuurherstelwet.

Drukte in de Kamer

Ook de Kamerleden weten wat te doen de komende maanden. Het nieuwe strafwetboek van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt momenteel besproken in de bevoegde Kamercommissie, minister van Post Petra De Sutter wil haar nieuwe regels voor de bescherming van pakjesbezorgers goedgekeurd zien en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil de bestuurlijke handhaving nog rond krijgen voor het einde van de legislatuur. De eerste plenaire vergadering van de Kamer staat op 21 september gepland.

