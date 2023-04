Belg gaf recordbedrag uit aan zuivelproducten in 2022

Sinds 2019 zijn de gemiddelde uitgaven aan zuivel sterk gestegen. Dat is onder meer toe te schrijven aan de coronacrisis en de bijhorende maatregelen, die in het algemeen ons verbruik thuis verhoogden tegenover buitenshuis. Maar dit jaar is die stijging vooral een gevolg van inflatie en hogere prijzen, die gemiddeld 20 procent hoger liggen. De totale zuivelbestedingen waren vier procent hoger dan in 2021 en twaalf procent hoger dan in 2019.