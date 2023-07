Belg gebruikte laatste kwarteeuw nooit minder energie dan nu

Hoge prijzen

Die daling is een gevolg van de oorlog in Oekraïne, waardoor de prijzen voor energie naar recordniveaus stegen. Gezinnen en bedrijven gingen massaal besparen, vooral in hun aardgasverbruik. Er werd bijna 19 procent minder aardgas verbruikt. Maar ook het gebruik van aardolieproducten (-6,6 procent) daalde duidelijk.

Het aandeel van hernieuwbare energie in ons finale energieverbruik bedroeg vorig jaar 13,4 procent. Daarmee komen we boven de Europese doelstelling voor hernieuwbare energie van minstens 13 procent. De belangrijkste bron van hernieuwbare energie in ons land is windenergie. Alleen al de offshore windparken wekten in 2022 voldoende stroom op om 1,9 miljoen huishoudens van elektriciteit te voorzien.

De cijfers van de FOD Economie bevestigen ook dat we nog steeds aardgas uit Rusland verbruiken in ons land. Dat gebeurt in de vorm van LNG of vloeibaar gemaakt aardgas. Russisch LNG dat via Zeebrugge werd ingevoerd, was goed voor 3 procent van ons aardgasverbruik. Dat is wel minder dan de voorbije jaren. In 2021 was Russisch LNG goed voor 7 procent van ons aardgasverbruik.