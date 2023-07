Belgen werden ruim 22 miljard euro rijker tijdens eerste maanden van 2023

Het netto financieel vermogen van alle Belgen samen bedroeg eind maart 1.157,7 miljard euro, tegen 1.135,5 miljard euro eind 2022. Een groot deel van de toename is te danken aan een herstel van de beurzen. «De hogere beurskoersen zorgden namelijk voor positieve prijseffecten in de participaties van particulieren in beleggingsfondsen (+8,3 miljard euro) en beursgenoteerde aandelen (+4,4 miljard euro)», zegt de NBB. Ook de waarde van verzekeringsproducten steeg.