België heeft achterstand bij uitrol digitale infrastructuur

Hoewel er vooruitgang is geboekt bij de uitrol van 5G en netwerken met zeer hoge capaciteit (VHCN) blijft de digitale infrastructuur in België achterophinken. Dat concludeert de Europese Commissie woensdag in een rapport over de digitale transitie in de Europese Unie. De bedrijven scoren dan weer wel goed en ook de overheid boekt vooruitgang in haar digitale dienstverlening.