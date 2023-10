België viert 75 jaar vrouwenkiesrecht met speciale munt van 2 euro

Op 27 maart 1948 stemde de Kamer in met een wetsvoorstel dat vrouwen stemrecht gaf bij alle verkiezingen. Ruim een jaar later, op 26 juni 1949, werden de eerste parlementsverkiezingen gehouden waaraan vrouwen konden deelnemen.

«Belangrijke mijlpaal»

«De uitbreiding van het stemrecht is een cruciaal punt in de geschiedenis van België en Europa», zei Kamervoorzitter Tillieux. «Het vrouwenkiesrecht is een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen.» Hoewel België wat haar betreft een goede positie heeft verworven op het vlak van gelijkheid, moeten er nog veel inspanningen ondernomen worden om te komen tot gelijkheid tussen mannen en vrouwen.