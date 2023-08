Belgische bedevaartsoorden blijven in trek: 1,27 miljoen bezoekers in 2022

Vorige jaar ontving Scherpenheuvel zo’n 600.000 bezoekers, Oostakker 250.000 bezoekers, Banneux 220.000 en Beauraing 200.000. Daarmee komen de bedevaartsoorden in de buurt van het jaarlijkse gemiddelde van 1,5 miljoen van voor de pandemie. Samen stellen ze net geen 43 voltijdse medewerkers tewerk. Verder staan er nog 252 vrijwilligers paraat.

Ook in buitenland

Ook buitenlandse oorden zijn opnieuw in trek. In 2022 trokken 10.640 Belgen op een georganiseerde bedevaart naar Lourdes. Het pelgrimsbureau in Santiago de Compostella registreerde dan weer 2.683 Belgische pelgrims.