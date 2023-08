Bereikt de staatsbon straks de kaap van 20 miljard? «Mensen zaten hierop te wachten»

De exacte opbrengst van de staatsbon wordt pas op maandag 4 september bekendgemaakt door het Federaal Agentschap van de Schuld. De afgelopen dagen bleef de stormloop op de staatsbon stabiel. Dat betekent dat het aantal mensen die intekenden niet toenam, maar ook niet afnam. Docent Bank & Beurs (KU Leuven) is niet verbaast over dat succes. «Het is een heel mooi product met weinig tot geen risico. Mensen zaten hierop te wachten.»