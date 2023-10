Bijna de helft van bussen en trams in Vlaanderen rijdt donderdag niet door vakbondsactie

De actie is niet gericht tegen de openbaarvervoersmaatschappij, al neemt het personeel wel deel. Van de kusttram zal 44 procent van de geplande ritten rijden. In de stad Antwerpen verwacht De Lijn dat amper de helft van de ritten wordt gereden, in Gent rijdt 65 procent van het aanbod.

In de provincie Antwerpen moeten reizigers ermee rekening houden dat amper 53 procent van de bussen en trams rijdt. In Oost-Vlaanderen rijdt twee derde van het aanbod, in West-Vlaanderen 56 procent. In Vlaams-Brabant verwacht De Lijn zes op de tien van hun ritten aan te bieden. Reizigers in Limburg kunnen een beroep doen op 61 procent van de ritten.

In de app en via de website kunnen reizigers nagaan welke ritten precies worden afgeschaft. Via die weg worden de beschikbare ritten en de meest recente situatie getoond.

