Bijna helft van Afro-Belgen wordt gediscrimineerd op huizenmarkt: België scoort bij de slechtste van EU

Het rapport heeft bijna 6.800 mensen van Afrikaanse origine uit dertien EU-lidstaten bevraagd. Alle mensen zijn ofwel zelf in Sub-Sahara-Afrika geboren, of hebben minstens één ouder die daar is geboren. Het is de derde keer dat de bevraging uitgevoerd wordt, voor het eerst zijn ook Belgen betrokken.

Een derde van de deelnemers (31 procent) geeft aan raciale discriminatie te hebben ervaren, wanneer ze een huis of appartement wouden kopen of huren. In 2016 ging het nog om 21%. België staat met 44% in de top drie van de bevraagde landen: enkel Finland (62%) en Oostenrijk (49%) doen slechter. Ook Ierland (43%) laat een hoog percentage optekenen.

Slechte ervaringen politie

Afro-Belgen hebben het vaakst slechte ervaringen met de politie, vergeleken met de dertien andere landen, blijkt nog uit het rapport. Een derde van de bevraagden (31%) zegt dat de politie hem of haar erg onrespectvol behandeld heeft tijdens de laatste aanhouding. In Portugal of Polen zegt ruim drie vierde van de respondenten dat de politie wel respectvol gehandeld heeft. België zou daarnaast het land zijn waar politie Afro-personen het tweede meest doet stoppen op straat.

