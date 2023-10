Meer dan helft mensen van Afrikaanse afkomst kreeg in België al te maken met racisme

Meer dan de helft van de mensen van Afrikaanse afkomst in België (56 procent) heeft al eens te maken gekregen met racisme. Dat is meer dan in andere Europese landen, zo blijkt uit een rapport dat het Europees Agentschap voor Fundamentele Rechten (FRA) publiceerde.

Vier op de tien Belgische ondervraagden gaven aan racistische intimidaties te hebben meegemaakt. Bijna de helft (45 procent) van hen voelde zich gediscrimineerd tijdens hun zoektocht naar werk, 37 procent voelde zich ook gediscrimineerd tijdens het werk. Het gemiddelde voor de dertien onderzochte EU-landen lag respectievelijk 11 en 6 procentpunten lager. In België heeft een derde van de mensen met Afrikaanse roots een tijdelijk contract, terwijl dat slechts voor 7 procent van de algemene Belgische bevolking geldt. Een derde van de bevraagde groep in België heeft ook moeite om rond te komen.

Woningmarkt

Wat de woningmarkt betreft, geeft 44 procent van de Belgische respondenten aan discriminatie te hebben ervaren. Dat is 10 procentpunten meer dan in de andere bevraagde landen. Daarnaast bezit een op de vijf (21 procent) mensen van Afrikaanse afkomst in België een eigen woning, terwijl een ruime meerderheid (71 procent) van de Belgen eigendom heeft. De onderzochte groep leeft ook vaker in overvolle huizen dan de rest van de bevolking.

Politiecontrole

Bijna de helft van de ondervraagden in België (48 procent) ervaarde zijn of haar laatste politiecontrole als een gevolg van etnische profilering. Dat is evenveel als het gemiddelde in de dertien onderzochte EU-landen. Wie het gevoel heeft te worden gecontroleerd vanwege zijn of haar afkomst, heeft aanzienlijk minder vertrouwen in de politie dan wie dat gevoel niet heeft.

Een kleine minderheid (13 procent) zegt discriminatie te melden bij een officiële instantie. Dat ligt in lijn met de algemene tendens in de andere Europese landen. Wie discriminatie niet meldt, vindt vaak dat een melding «niets zou veranderen of geen verschil maakt».

Maatregelen nodig

Hoewel de EU sinds 2000 antidiscriminatiewetgeving heeft, blijven mensen met Afrikaanse wortels in Europa geconfronteerd worden met racisme, discriminatie en haatmisdrijven, stelt het rapport. Het FRA roept EU-landen daarom op dringend bijkomende maatregelen te nemen om rassendiscriminatie en intimidatie aan te pakken. Het agentschap interviewde tussen oktober 2021 en september 2022 in samenwerking met peilingbureau Ipsos, 459 mensen met Afrikaanse wortels in België.

Het is de derde keer dat het FRA onderzoek voerde naar de ervaringen van immigranten en nakomelingen van migranten in de EU. Voor het eerst waren er ook cijfers voor België. «Het is schokkend dat er sinds onze laatste enquête in 2016 geen verbetering is», zegt FRA-directeur Michael O’Flaherty. «In plaats daarvan worden mensen van Afrikaanse afkomst steeds meer gediscrimineerd enkel op basis van de kleur van hun huid. De EU en haar lidstaten moeten deze bevindingen gebruiken om hun inspanningen beter af te stemmen en ervoor te zorgen dat ook mensen van Afrikaanse afkomst hun rechten vrij kunnen uitoefenen zonder racisme en discriminatie.»

Lees ook AfricaMuseum opent nieuwe zaal rond racisme