Brussel: Nationale mars tegen antisemitisme op 10 december

Omdat de bedreigingen tegen de Joodse gemeenschap zijn toegenomen sinds 7 oktober en de aanval van Hamas tegen Israël, roepen het Coördinatiecomité van Joodse Organisaties in België (CCOJB), de Belgische Liga tegen Antisemitisme en het Forum der Joodse Organisaties op tot een nationale mars tegen het antisemitisme. Die vindt plaats in Brussel op zondag 10 december.

«Net als wat in veel steden ter wereld is gebeurd, onder meer in de Verenigde Staten, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, waar de afgelopen weken acties tegen antisemitisme hebben plaatsgevonden, willen ook wij dit punt maken en organiseren we een nationale mars in België, om de Joodse gemeenschap te tonen dat zij niet alleen staat», zegt Yves Oschinsky, voorzitter van de CCOJB, aan Belga.

«Zowel in het buitenland als hier, merken we een groeiend aantal meldingen van antisemitische daden. De belangrijkste in eigen land was de ontheiliging van minstens 85 Joodse graven op de begraafplaats van Marcinelle», vervolgt hij.

«Dreigend gevaar»

Sinds 7 oktober is er een merkbare toename van antisemitisme. «Maar sinds die datum is ook de aard veranderd», voegde Joël Rubinfeld, voorzitter van de Belgische Liga tegen Antisemitisme, toe in een gesprek met de Franstalige nieuwszender LN24. «Als OCAD (het orgaan dat de dreiging analyseert, nvdr.) - dat doorgaans zeer terughoudend is - alarm slaat, denk ik dat dit getuigt van het feit dat er gevaar dreigt.» Hij betreurt het gebrek aan actie van politici en beschouwt verklaringen als die van Zakia Khattabi als «uiterst zorgwekkend». Begin november wilde de klimaatminister Hamas op LN24 niet als een terroristische organisatie bestempelen. Na reacties kwam de minister terug op haar uitspraak.

Dag van de Mensenrechten

In totaal hebben al meer dan dertig persoonlijkheden hun steun betuigd aan het initiatief, onder wie zanger Salvatore Adamo, filmregisseurs Jean-Pierre en Luc Dardenne, acteur Dany Boon en actrice Cécile de France.

«De datum van 10 december is niet onbelangrijk, dat is ook de Dag van de Mensenrechten. We hopen dat veel burgers op die dag hun solidariteit met onze gemeenschap zullen tonen», onderstreept Yves Oschinsky.

De mars vertrekt omstreeks 14.00 uur van de Kapellemarkt naar het Poelaertplein waar enkele toespraken worden gehouden.