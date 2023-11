Conner Rousseau haalt uit naar internettrollen: «Vreemd genoeg geeft die dagelijkse online haat mij meer motivatie»

Afgelopen weekend deelde Conner Rousseau een screenshot van een onbeschoft bericht van een hater. De 30-jarige politicus schrijft erbij dat hij dergelijke berichten op regelmatige basis over zich heen krijgt. Hij probeert het niet aan zijn hart te laten komen, maar dat is niet altijd even gemakkelijk. «Elke dag. Meerdere keren. Haat. Verwijten. Bedreigingen. Ik doe het meeste van mijn socials zelf. Dus ik lees het. ‘Part of the job’, ‘daar heb je zelf voor gekozen’. Misschien wel. Ik ben er bijna immuun voor geworden. Heel soms trek ik het mij nog aan. Meestal totaal niet. Of het gezond is, weet ik niet. Als het over mentaal welzijn gaat, zouden sommige partijen of journalisten beter zwijgen. Want ze dragen hier aan bij», klinkt het.