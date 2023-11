Conner Rousseau moet bezoek brengen aan Dossin-kazerne en gaat in therapie na uitspraken over Roma-gemeenschap

Publicatieverbod

Het parket Oost-Vlaanderen bevestigde op 21 september dat er een onderzoek werd gevoerd naar uitspraken van Rousseau tegenover agenten in het café ’t Hemelrijk in Sint-Niklaas in de nacht van 1 op 2 september. HLN en VTM Nieuws hadden een artikel en een reportage voorbereid met passages uit het proces-verbaal dat tegen Rousseau werd opgesteld, maar de Vooruit-voorzitter verkreeg op 28 september van de rechter in kort geding een publicatieverbod.

«Zattemansklap»

Volgens Rousseau kwam de audio van de bodycam niet volledig overeen met de informatie in het proces-verbaal, maar hij gaf wel toe dat hij de politie had aangespoord om hun wapenstok te gebruiken tegen mensen uit de Romagemeenschap, om op die manier respect bij hen af te dwingen. «In mijn buurt leeft al heel lang een frustratie over overlast, zwerfvuil en intimidatie. Ik ben hier op een bepaald moment met een aantal agenten in een dronken bui aan de praat geraakt. Daarbij heb ik de frustratie van veel mensen in de buurt op een foute manier geuit. En ook al was het zattemansklap en grappend, ik ben een beetje geschrokken van mezelf en het was fout», zei Rousseau op de persconferentie, die plaatsvond in café ’t Hemelrijk in Sint-Niklaas.