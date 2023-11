Conner Rousseau neemt ontslag als partijvoorzitter

Conner Rousseau neemt per direct ontslag als voorzitter van Vooruit. Dat heeft hij bekendgemaakt na afloop van een extra partijbureau, na zijn racistische uitspraken over de Romagemeenschap. «Het gedoe over mij leidt te veel af van de essentie en het gaat niet meer over waar Vooruit voor staat», aldus Rousseau. «Mijn persoon mag de uitdagingen (voor onze partij) niet in de weg staan.» Het partijbureau heeft naar verluidt ook al een interim-voorzitter aangeduid. Die wordt zaterdag voorgesteld aan de pers. De meest genoemde naam is Kamerfractieleider Melissa Depraetere.

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau schoot in 2019 als een komeet omhoog aan het politieke firmament, maar lijkt na vier jaar uitgespeeld. Racistische uitspraken ten aanzien van de Romagemeenschap tijdens een dronken avond in Sint-Niklaas deden de jongste partijvoorzitter in de Belgische geschiedenis dan toch de das om.

Rousseau, nog altijd maar 31 jaar, duikt in 2019 voor het eerst op in de nationale politiek, maar draait dan al enkele jaren mee achter de schermen. De Oost-Vlaming werkte een tijd als communicatiemedewerker voor Freya Van den Bossche en toenmalig voorzitter John Crombez, en is de zoon van Christel Geerts, een voormalig sp.a-burgemeester in Sint Niklaas. Crombez, op dat moment voorzitter van een slabakkende partij, voert in aanloop naar de verkiezingen een grondige vernieuwingsoperatie door. Rousseau krijgt in Oost-Vlaanderen de lijsttrekkersplaats voor het Vlaams Parlement.

Jongste partijvoorzitter ooit

Van dan af gaat het snel. Rousseau raakt verkozen en wordt meteen ook gebombardeerd tot Vlaams fractievoorzitter. Een paar maanden na de verkiezingen wordt hij al de nieuwe partijvoorzitter, met de goedkeuring van 72 procent van de leden. Conner Rousseau is met op dat moment 26 jaar op de teller met voorsprong de jongste partijvoorzitter in de geschiedenis van ons land.

En een stijlbreuk is het zeker. Conner - ’Kingconnah’ - Rousseau spreekt zijn volgers op Instagram aan als ’matekes’, tot Vlaams minister-president Jan Jambon richt hij zich in een video met ’ni fokke me mij gast’. Later zal hij socialistisch coryfee Frank Vandenbroucke de federale regering in loodsen met de woorden ’he’s back bitches’ en duikt hij als zingend konijn op in het populaire VTM-programma ‘The Masked Singer’.

Dat Rousseau Vandenbroucke overtuigd kreeg om terug te keren naar het hoogste politieke echelon wordt binnen de partij op applaus onthaald. Rousseau krijgt bij de federale regeringsonderhandelingen in 2020 bovendien twee ministerposten, waaronder ook het - zeker in een pandemie - zware departement Volksgezondheid, volgens medestanders een sterke oogst voor een relatief bescheiden partij. Dat hij al jaren elke zomer op kamp gaat met de kwetsbare jongeren van De Barkentijn in Nieuwpoort, waar zijn vader jarenlang algemeen directeur was, levert hem eveneens veel krediet op.

Maar ook inhoudelijk scoort de jonge voorzitter. In het regeerakkoord staat bijvoorbeeld dat de minimumpensioen en -lonen stijgen, een socialistische trofee. De socialistische familie zal in de loop van de legislatuur ook de verlaging van de btw op elektriciteit naar 6 procent kunnen claimen, geholpen door de energiecrisis.

Van sp.a naar Vooruit

Onder Rousseau krijgt de sp.a in 2021 een make-over. Vooruit is de naam van de nieuwe «beweging», al verloopt dat wegens de gelijkluidende naam van de Gentse concertzaal niet helemaal zonder slag of stoot. De veranderingen zijn niet alleen cosmetisch van aard. Onder Conner Rousseau vaart Vooruit een opvallend ’flinksere’ koers. Naar analogie met de succesvolle sociaaldemocraten in Denemarken schuwen de socialisten het thema migratie niet. In 2022 laat de voorzitter zich in Humo ontvallen dat hij zich niet in België voelt als hij door het Brusselse Molenbeek rijdt, waarmee hij zich de woede van de halve Brusselse politieke klasse op de hals haalt. Rousseau benadrukt ook geregeld dat migranten in Vlaanderen het Nederlands moeten leren en wil striktere voorwaarden koppelen aan het leefloon voor nieuwkomers. De voorzitter stroomlijnt de communicatie binnen de partij, maakt komaf met de onderlinge twisten en de macht van de lokale baronieën, en voert en passant een strikt cumulverbod af.

Het levert de socialisten in de peilingen allemaal geen windeieren op. Vooruit peilt in het najaar van 2023 rond de 16 procent en is daarmee virtueel de derde Vlaamse partij na Vlaams Belang en N-VA. Bovendien is de partij de enige Vlaamse federale regeringspartner die erop vooruitgaat sinds de verkiezingen van 2019. Rousseau zelf kampeert in de top 3 van populairste Vlaamse politici, voor premier en Open VLD-kopstuk Alexander De Croo.

Grensoverschrijdend gedrag

Maar er zijn ook redenen tot bezorgdheid. In het voorjaar van 2023 doen alsmaar hardnekkiger geruchten de ronde over zaken die zich in de privésfeer van de populaire Vooruit-voorzitter zouden hebben afgespeeld. Rousseau zou zich schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, waarvoor twee meldingen binnenkomen bij het gerecht. Die zaken worden geseponeerd, maar de aanhoudende geruchten nopen Rousseau er wel toe in een veelbesproken YouTube-interview met Eric Goens aan te kondigen dat hij worstelt met zijn geaardheid en op mannen en vrouwen valt.

Racistische uitspraken op café

Een paar maanden later komt Rousseau opnieuw onder vuur te liggen. Dit keer omdat hij zich op 2 september 2023 in dronken toestand op café in Sint-Niklaas racistisch zou hebben uitgelaten over de Romagemeenschap tegenover politieagenten. Het Laatste Nieuws en VTM krijgen het proces-verbaal dat de politie elf dagen later opstelt te zien, maar Rousseau verkrijgt via de rechter in kort geding een publicatieverbod. Nadat hij zelf verhoord is over de kwestie geeft hij een persconferentie in het bewuste Sint-Niklase café waarbij hij zich excuseert, maar ook aangeeft dat de opmerkingen eerder grappig bedoeld waren. De letterlijke quotes wil hij op dat moment niet bevestigen.

Intussen zit de zaak bij het parket van Oost-Vlaanderen, dat op 15 november aankondigt dat de klachten tegen Rousseau niét geseponeerd worden. De Vooruit-voorzitter moet zich vooralsnog niet verantwoorden voor een rechter, maar krijgt wel een aantal maatregelen opgelegd. Rousseau moet het Mechelse Holocaust-memoriaal Kazerne Dossin bezoeken, net als voormalig Vlaams Belang-politicus en Schild & Vrienden-oprichter Dries Van Langenhove enkele jaren eerder, en hij moet in therapie.

Nog pijnlijker wordt het een dag later, wanneer Het Nieuwsblad dan toch de letterlijke quotes uit het proces-verbaal tegen Rousseau publiceert. De Vooruit-voorzitter sprak volgens de krant onder meer over «bruin gespuis» dat hij «niet allemaal kan buitenzetten» en spoort de agenten aan om hun «matrak veel meer te gebruiken». Er zouden ook vrouwonvriendelijke uitspraken gebeurd zijn.

«Een brug te ver»

Zusterpartij PS reageert verbolgen, net als Groen-voorzitster Nadia Naji. Helemaal wrang wordt het wanneer Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken de uitspraken van Rousseau voor de camera van Villa Politica «meer dan een brug te ver» noemt, zeker omdat die laatste net een paar dagen eerder zijn nieuwe Oost-Vlaamse lijsttrekker Freya Van den Bossche het veld instuurde om in juni een dam op te werpen tegen extreemrechts.

Binnen de partijtop lijkt het ongenoegen in eerste instantie mee te vallen, tot verbazing van velen. Ex-voorzitter Bruno Tobback, Kamerfractieleidster Melissa Depraetere en Antwerps kopstuk Jinnih Beels benadrukken dat de voorzitter zijn excuses al heeft aangeboden en dat hij de maatregelen van het parket nauwgezet zal opvolgen. Senator Bert Anciaux en Gents gemeenteraadslid Emilie Peeters distantiëren zich als enige mandatarissen wel openlijk van de voorzitter, al lieten zij eerder al weten afscheid te nemen van de - respectievelijk - nationale en Gentse politiek.

Toch belegt Rousseau op vrijdagavond een extra partijbureau, waarna hij tijdens een persconferentie zijn onmiddellijke ontslag aankondigt. Het gedoe rond zijn persoon leidt te veel af van de essentie, zegt hij. Wie hem opvolgt is vooralsnog niet bekendgemaakt.