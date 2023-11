Cultuur, rivieren en vogels op nieuwe eurobiljetten

Een adviesgroep zal eind volgend jaar komen met een nadere invulling van de thema’s. Daarna zal een prijsvraag voor ontwerpers worden uitgeschreven. Een definitief besluit wordt pas in 2026 verwacht. Daarna zal het nog enkele jaren duren voordat de eerste bankbiljetten in omloop worden gebracht.

«Europese cultuur»

De ECB had een representatieve enquête georganiseerd bij 23.377 Europeanen. Ze konden zich uitspreken over zeven thema’s. «Europese cultuur» bleek het populairst onder de burgers die met de eenheidsmunt betalen (21%). «Rivieren, de levensaders van Europa» (18%) eindigde op stek twee, gevolgd door «Vogels: vrij, veerkrachtig en inspirerend» (17%).

In de zomermaanden werd dezelfde enquête online gehouden, goed voor meer dan 365.000 respondenten. Ook hier kwamen de drie thema’s naar boven, zij het in een andere volgorde. Om de resultaten van de enquêtes te respecteren, besliste de ECB-top om de thema’s rivieren en vogels te cobineren in één natuurthema.