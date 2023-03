Dan toch geen Legoland in Charleroi: Merlin haalt stekker uit project

Vorige zomer hadden Merlin Entertainments, Wallonië en de federale staat een intentieverklaring ondertekend voor de bouw van het park. Daarin was er sprake van een totale investering van 370 à 400 miljoen euro door de verschillende partners, met bijvoorbeeld 100 miljoen euro van de Waalse overheid. Er werd toen gesproken van de op een na grootste investering in Wallonië van de afgelopen tien jaar (na Google in Bergen).

«Teleurstelling»

Maar Merlin heeft de stekker getrokken uit het project, bevestigt Waals minister Borsus. «De groep heeft die beslissing genomen na een volledige evaluatie van haar wereldwijde activiteiten», klinkt het. «Dat heeft geleid tot een andere strategie, waarbij ze ervoor kiest om de bestaande infrastructuur - en die in aanbouw - te consolideren, eerder dan te gaan voor een uitbreiding van de activiteiten.»

«Hoewel het duidelijk was dat de ’Head of Terms’ (de intentieverklaring, red.) die in augustus was ondertekend niet bindend was, is dit uiteraard een teleurstelling», voegt de minister nog toe.

1.000 jobs verloren

Volgens de intentieverklaring was het de bedoeling dat het park de deuren zou openen in 2027. Het zou mikken op 1,5 tot 2 miljoen bezoekers per jaar, goed voor een omzet van 120 miljoen euro. Er zouden ook meer dan 1.000 nieuwe jobs gecreëerd worden, waarvan 800 directe.

Graafmachineproducent Caterpillar kondigde de sluiting van zijn vestiging in Gosselies in 2016 aan. Er waren toen nog zowat 2.000 werknemers aan de slag op de site. Wallonië nam de gronden na de sluiting over voor een symbolische euro.

Herinnering aan Thunder Power

Het is niet de eerste keer dat plannen voor een reconversie van de site in de prullenbak belanden. Zo werd in oktober 2018 de komst aangekondigd van de Chinese producent van elektrische wagens Thunder Power. Nadien werd het heel erg stil rond het project, tot Borsus in september 2020 toegaf dat het project-Thunder Power «niet meer de prioriteit» had. Dat was ook het moment waarop bekend raakte dat er gesprekken liepen over een Legoland-park op de site.