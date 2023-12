De eerste sneeuw in Vlaanderen is op komst

Op meerdere plaatsen is het vrijdagavond opletten voor gladde wegen door de vorming van rijmplekken. Er wordt wijdverspreide vorst verwacht met minima van -8 graden in de Hoge Venen tot -2 graden aan zee. Er kan ook aanvriezende mist ontstaan.

Zaterdag start de dag op meerdere plaatsen opnieuw met aanvriezende mist. Nadien kunnen brede opklaringen volgen. In het westen blijft het wisselend bewolkt met enkele winterse buien vanaf de Noordzee. De maxima liggen tussen -5 en +4 graden. In de nacht van zaterdag op zondag kan er zich, plaatselijk en vooral in de Ardennen, opnieuw wat lage bewolking of aanvriezende mist vormen. Het kwik daalt in heel het land onder het vriespunt, tot zelfs -11 graden in de Ardense valleien.