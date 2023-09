De stenen die Belgisch koppel meenam uit Turkije zijn «wel degelijk archeologische vondsten» volgens experten

Zo’n week geleden wilden Kim en Warre terugkeren naar België, na een mooie reis in Turkije. Zij werden echter opgepakt op de luchthaven van Antalya toen bleek dat ze drie stenen, die ze daar gevonden hadden, mee naar ons land wilden nemen. Kim en Warre dachten er hun aquarium mee versieren. Volgens hen waren het simpele stenen, die ze gevonden hadden op het strand en in een steegje «vol afval». Turkije kijkt evenwel anders naar die feiten. Kim werd aangeklaagd voor de smokkel van drie archeologische stenen en moet in Turkije blijven. Haar partner Warre mocht wel naar huis.

«Architectonisch decoratiestuk»

Het Provinciaal Directoraat voor Cultuur en Toerirsme van Antalya heeft intussen de drie stenen laten onderzoeken door experten van het oudheidkundig museum van Antalya. Zij beoordeelden dat de drie stenen «vanwege hun kwaliteiten» wel degelijk archeologische objecten zijn, en dat het bijgevolg verboden is om die mee te nemen naar het buitenland. Volgens hen is «het stuk met twee gestileerde rozetten erop een architectonisch decoratiestuk» en «de twee marmeren stukken zijn dan weer vloerbedekkingsstukken.»

Het rapport is slecht nieuws voor Kim, die al een week hoopt op goed nieuws. Het is afwachten hoe zwaar het gerecht aan de feiten zal tillen. Op de website van Buitenlandse Zaken valt te lezen dat stenen meenemen niet mag: «Het is ten strengste verboden antiquiteiten, mineralen of voorwerpen ter plaatsen gevonden (stenen bijvoorbeeld), zelfs al vertonen deze geen enkele cultuur-historische waarde, te exporteren. Zware sancties zijn hieraan verbonden (zware boetes en gevangenisstraffen van 10 tot 20 jaar).»