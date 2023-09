De Sutter «vraagt met aandrag» om alleenstaande mannen toch op te vangen

«Dit kan zo niet verder»

Voor aanvang van de ministerraad deed De Sutter er nog een schepje bovenop. «Wat we zien, is het afglijden van standaarden. Vorig jaar hadden we dezelfde discussie. Toen was de belofte dat niemand op straat zou slapen. Dat was een engagement, een belofte, die niet is ingelost. Nu zeggen we: toch alleenstaande mannen en volgend jaar misschien gezinnen met één kind. Dit kan niet verdergaan op deze manier.»