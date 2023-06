DEZE sluipmoordenaar doodt jaarlijks 23.000 Belgen

Atherosclerose, ook bekend als slagaderverkalking, blijft een van de belangrijkste doodsoorzaken in België. Jaarlijks eist deze sluipmoordenaar meer dan 23.000 levens, goed voor ruim één op vijf van alle sterfgevallen in ons land. Wereldwijd gaat het zelfs om 15 miljoen doden. De aandoening blijft echter sterk onderbelicht bij het grote publiek en bij beleidsmakers, reden waarom de Belgische Cardiologische Liga een campagne is gestart. «Want er is ook positief nieuws, via preventie en screening kan men de mortaliteit doen dalen.»