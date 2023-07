DIT zijn de populairste namen voor jongens en meisjes in Vlaanderen

Voor het vierde jaar op rij is Olivia de meest gegeven voornaam aan pasgeboren meisjes in België in 2022. Ze behoudt de voorkeur boven de naam Emma, die 16 jaar lang de populairste naam was, maar in 2019 haar eerste plaats moest afstaan. Noah is voor het tweede jaar op rij de populairste voornaam bij jongens. Dat blijkt uit de recentste cijfers van Statbel.