Een schokkende hoeveelheid van de Belgische kinderen lijdt onder materiële kinderarmoede

Grote uitdaging

Regionale verschillen

In België is 12,8% van de kinderen gedepriveerd, maar er zijn forse regionale verschillen: 21% in Brussel, 17,3% in Wallonië en 8,5% in Vlaanderen. Hoewel de deprivatie bij kinderen sinds 2014 aanzienlijk gedaald is in de hele EU, is de daling veel beperkter in België. Opvallend is dat bepaalde lidstaten met een lager welvaartspeil (zoals Slovenië, Estland of Kroatië) er beter in slagen om kinderen te beschermen tegen materiële deprivatie dan sommige meer welvarende landen, zoals België.