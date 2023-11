Eén sociale huurder op vijf is werkloos, maar kan wel werken

Van de 164.500 gecontroleerde sociale huurders vond Diependeale 33.000 arbeidsgeschikte huurders zonder werk. Ongeveer 55% van die mensen (18.700) was in april nog niet in orde met de verplichting om zich in te schrijven bij de VDAB. Na een herinnering verstuurd door de woonmaatschappijen, schreven 4.299 bijkomende huurders zich ondertussen in.

«Als overheid hadden wij nog geen zicht op de al dan niet inschrijvingen bij de VDAB. De verplichting is nog geen jaar oud, maar de eerste resultaten zijn alvast opmerkelijk», aldus de minister. «De Vlaming is graag sociaal, maar verwacht ook dat zijn of haar solidariteit terecht komt bij degene die het nodig heeft en er recht op heeft.»

Boete tot 5.000 euro

De boetes voor wie zich niet inschrijft, kunnen oplopen tot 5.000 euro. Momenteel kregen al 22 huurders zo’n boete in de bus. Dat aantal zal wellicht nog oplopen. In het begin gaat het om een klein bedrag, maar als de betrokkene zich blijft onttrekken aan de inschrijvingsplicht, kan de boete oplopen.

Eind oktober werden al 1.048 dossiers door 14 verschillende woonmaatschappijen overgemaakt aan de toezichthouder voor verder gevolg. De normale procedure is dat de huurder in gebreke wordt gesteld en twee maanden tijd krijgt om zich in regel te stellen. Mensen uit hun woning zetten, is niet mogelijk binnen de procedure.

Uit de bevraging van Wonen in Vlaanderen blijkt verder dat 88,5% van alle sociale huurders is gecontroleerd. «Van die 164.500 gecontroleerde huurders is 89% in orde met de verplichtingen», zegt de minister nog. De huurders in kwestie zijn aan het werk (28%), ingeschreven bij de VDAB (9%), ouder dan 65 jaar (35%), arbeidsongeschikt (14%) of ontvangen een leefloon (3%).

