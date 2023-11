Er komt een tweede staatsbon in december

In augustus kregen alle Belgen de kans om in te tekenen op de staatsbon. Op een jaar tijd bedroeg het nettorendement daarvan 2,81 procent, een stuk meer dan wat je spaarcenten opleveren bij de bank. Voorwaarde was dat je minstens 100 euro per aankoop inlegde en dat dat binnen de termijn van een week gebeurde. De eerste staatsbon werd een gigantisch succes waarbij een recordbedrag van 21,9 miljard euro in de staatskas terechtkwam.