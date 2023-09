Felle regen legt Brussels verkeer plat: twee tunnels afgesloten, ook hinder voor tramverkeer

Door wateroverlast was de Kunst-Wettunnel afgesloten in beide richtingen, de Vleurgattunnel in de richting van het Ter Kamerenbos, en de Hallepoorttunnel in de richting van de basiliek van Koekelberg. Momenteel is enkel nog de Vleurgattunnel afgesloten, zowel de Kunst-Wettunnel als de Hallepoorttunnel zijn weer volledig open voor het verkeer.