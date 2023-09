Gelekte naaktfoto’s BV’s: vraag voor bijkomend onderzoek in zaak-‘Eveline’ afgewezen

De zaak kan nu opnieuw voor de raadkamer komen, die moet beslissen of G.R. voor de correctionele rechtbank moet verschijnen. «We zullen het arrest bespreken met onze cliënt en dan beslissen welk standpunt we innemen voor de raadkamer», zegt Wahib El Hayouni, die samen met Jan Donkers de man verdedigt.

In de val gelokt

De toen 27-jarige student G.R. werd opgepakt op zijn kot in Gent na onderzoek van de Federal Computer Crime Unit. Hij legde bekentenissen af en werd vrijgelaten onder strikte voorwaarden. Het dossier kwam in april vorig jaar voor verwijzing voor de raadkamer, maar de verdediging diende toen een eerste verzoekschrift tot bijkomend onderzoek in. Terwijl het onderzoek uitgevoerd werd, werd de man eind november echter opnieuw opgepakt. De man zou zijn terrein hebben verlegd naar Nederland, waar hij onder de naam ‘Ariana’ geopereerd zou hebben. Hij zat enkele maanden in de cel, maar kwam in maart vrij onder strenge voorwaarden.

Uitstel

Het hele onderzoek, ook rond de nieuwe feiten, werd daarna afgerond en de zaak kwam in mei opnieuw voor de raadkamer. Het openbaar ministerie wil G.R. verwezen zien naar de correctionele rechtbank voor valsheid in informatica, verspreiding zonder toestemming van seksueel getinte opnames, belaging, afpersing, voyeurisme en bezit van kinderporno.

De verdediging van de man diende echter een nieuw verzoek voor extra onderzoek in, waardoor de raadkamer de zaak toen uitstelde. De onderzoeksrechter in Gent moest beslissen of er opnieuw bijkomend onderzoek toegestaan werd, maar hij weigerde dat. De verdediging tekende daartegen echter beroep aan bij de kamer van inbeschuldigingstelling (KI) in Gent, maar die heeft dat nu afgewezen. «Voor ons waren het essentiële onderzoeksdaden, maar de kamer van inbeschuldigingstelling heeft er anders over geoordeeld. We wachten de nieuwe datum voor de raadkamer af», zegt advocaat Wahib El Hayouni.