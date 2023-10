Gentenaars stemmen in referendum over betaalbaar wonen

In Gent kunnen alle inwoners ouder dan 16, dat zijn er ruim 220.000, zondag gaan stemmen in een referendum over betaalbaar wonen. Vanaf 08:00 uur zijn 58 stemlocaties geopend voor de volksraadpleging, maar stemmen is niet verplicht. In de voormiddag zal waarschijnlijk al duidelijk zijn of de opkomst hoger ligt dan de vereiste 10 procent van de bevolking.