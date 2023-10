GoodbyeMetro: Kiss&Ride, de cupido van Metro

We wisten het al, maar kregen de bevestiging door al jullie berichtjes: de Kiss&Ride-rubriek was een van de vaste waarden Metro. Bij het lezen van de krant was het een verplichte en essentiële stop voor veel lezers. Liefdesverklaringen, flessenpost, opdrachten, verloren voorwerpen, verjaardags- of pensioenberichten: gedurende 23 jaar hebben we er duizenden gezien. Eerlijk gezegd was het ook voor ons een guilty pleasure om elke ochtend deze mailbox te openen en jullie anonieme berichten door te nemen. Bovendien hadden we vaak een strategisch voordeel ten opzichte van jullie: de voor- en achternamen van de mensen die ze naar ons stuurden! Het begin van een mooie romance

Geloof het of niet, maar een bericht in de Kiss&Ride was vaak de start van een mooie romance. Op 2 januari 2018 nam Cédric de trein van Brussel naar Kortrijk en viel hij als een blok voor een medepassagier. Hij verzamelde al zijn moed en stuurde ons een bericht vanuit een speciaal daarvoor gecreëerd e-mailadres: Train of Life! «Aan de prachtige brunette op de trein naar Kortrijk: ik zat tegenover je, je lachte en zong zelfs stiekem. Je was gewoon mooi», schreef hij. Dankzij de magie van Metro las Delphine dit bericht op 5 januari in de krant. Ze wist meteen dat de boodschap voor haar bedoeld was. «Hij heeft blijkbaar de hele tijd naar me gekeken, maar ik heb het niet gemerkt, ik had mijn oordopjes in en zat in mijn eigen wereld», vertelde ze ons later. Ja, als Cupido brachten wij de twee tortelduifjes met elkaar in contact en na vijf dagen twijfelen stuurde Delphine een e-mail naar Cédric. Na een maand over en weer mailen, ontmoetten ze elkaar voor een drankje en de vonk sloeg over. «Wil je mijn vrouw worden?»

Er zijn zelfs lezers die de Kiss&Ride gebruikt hebben om een huwelijksaanzoek te doen. Benjamin is er een van. Op een winterdag vroeg hij ons dit bericht te publiceren: «Ik stel me voor dat je in deze koude wagon zit, op weg naar werk. En als je je soms eenzaam voelt, weet dan dat je dat nooit echt was. Ik was er altijd voor je en zal er altijd voor je zijn. Vandaag wil ik nog een stap verder gaan, me aan je binden en een stap verder zetten op ons gezamenlijk pad. Via deze weg, via de brieven die je zo liefhebt, heb ik de eer je ten huwelijk te vragen. Ophélie, wil je mijn vrouw worden?». Een paar dagen later liet hij ons weten dat ze ja had gezegd!

Vandaag slaan we de bladzijde definitief om. Maar we geloven dat de liefde altijd wint en dat jullie ook zonder de Kiss&Ride een passionele treinrit kunnen beleven!