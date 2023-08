Heel wat Pukkelpoppers maakten gebruik van gratis treinen en bussen

In Kiewit zijn de laatste kamperende Pukkelpoppers begonnen aan hun terugtocht naar huis. Heel wat van de festivalgangers maken daarbij gebruik van het openbaar vervoer van zowel de NMBS als De Lijn. Tijdens Pukkelpop werden in totaal meer dan 40.000 gebruikers geteld die met de NMBS, De Lijn of beide naar het festivalterrein reisden.

De Pukkelpoppers hadden ook dit jaar weer de mogelijkheid om gratis naar Kiewit te reizen met zowel de NMBS als De Lijn. Zondagavond legde de NMBS ook nachttreinen in die de Pukkelpoppers vanuit Kiewit naar Antwerpen, Oostende, Aalst of Roeselare brachten. «Zo’n 23.000 festivalgangers maakten gebruik van het gratis treinticket om heen en terug naar Pukkelpop te reizen», zo laat NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman weten. «Dat is vergelijkbaar met andere uitverkochte edities.»

Zondagavond was het ook een heen en weer rijden van bussen van De Lijn aan de bushalte bij de festivalweide. Iedere Pukkelpopper kon beschikken over vier gratis tickets om naar Kiewit te komen of om te gebruiken om naar huis terug te keren. Ook werden er tussen de stations van Hasselt en Kiewit pendelbussen ingelegd en reden er na afloop nachtbussen vanuit Kiewit naar de meeste Limburgse gemeenten. Volgens Frederik Wittock van De Lijn maakten 17.883 Pukkelpoppers van vrijdag tot zondag gebruik van de pendelbussen.

Definitieve cijfers over het aantal gebruikte De Lijn-Pukkelpop tickets en de nachtbussen zijn er nog niet omdat de uittocht nog bezig is. Die maakt De Lijn later bekend.