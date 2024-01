Het blijft regenen: in deze provincies geldt code geel

Het KMI waarschuwt met code geel voor hevige regenval in Limburg en Vlaams-Brabant. In Wallonië geldt de waarschuwing in alle provincies.

Op veel plaatsen ten zuiden van Samber en Maas en in het centrum van het land kunnen in 24 uur tijd de regenhoeveelheden oplopen tot meer dan 25 liter per vierkante meter, waarschuwt het KMI. In het zuiden van de provincie Luxemburg wordt zelfs de grens van 50 liter overschreden. Daar geldt code oranje.

In Vlaanderen moet vooral de neerslag in West-Vlaanderen goed in het oog worden gehouden, stelt het KMI, gezien de vele neerslag die ook in het noorden van Frankrijk wordt verwacht.

Rukwinden

Voor wind geldt enkel in West-Vlaanderen code geel. Op het einde van de dagneemt de wind in kracht toe. Ook tijdens een groot deel van de nacht blijft het stevig waaien, met rukwinden van 80 tot 100 km/u over het westen van het land.