Regen zorgt voor kritieke situatie in Oost-Vlaanderen: «Rivieren zullen overstromen»

De aanhoudende regen in ons land zorgt voor nervositeit. Het peil van de waterlopen wordt angstvallig in de gaten gehouden. In Wallonië wordt gewaarschuwd voor wateroverlast, maar ook in Vlaanderen dreigt de situatie de komende uren kritiek te worden, in de eerste plaats dan in het Denderbekken en de Bovenscheldebekken in Zuid-Oost-Vlaanderen.