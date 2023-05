Jaarlijkse motorzegening in Jette voor steun aan agenten na ongeval

Het verzamelde geld gaat naar de vzw Belgian Blue Line, een organisatie die zich inzet voor het bieden van steun aan politiemensen die een zwaar ongeval meemaakten en aan families van overleden agenten. De vereniging werd opgericht naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016. Onder het motto ‘United We Stand’ verkocht de vzw badges om een politieofficier die ernstig gewond raakte, te ondersteunen. Later werd de actie The Thin Blue Line uitgebreid naar alle politiemensen die tijdens de uitoefening van hun functie het slachtoffer zijn geworden van een ongeval of ernstig incident.

Bikeblessing

«Een ‘bikeblessing’ is een bijeenkomst om de moto’s en de mensen te zegenen die in de problemen zitten», aldus priester en ‘padre’ Dirk Vannetelbosch, die de viering en zegening in Jette leidde. «Het is een initiatief dat we hier reeds twintig jaar uitvoeren. We doen dit om de mensen een warm gevoel te geven en te tonen dat God ook een plaatsje krijgt in hun leven. In een tweetalige misviering willen we samen een warm moment schenken aan politieagenten in moeilijkheden.»