Jani Lambrechts en Max Romain winnen 19de editie van Belgodyssee-wedstrijd voor jonge journalisten

Winnaars Max en Jani

Winnares Jani Lambrechts maakte een online nieuwsverhaal voor VRT NWS over het twintigjarig zwemtalent Sam De Visser die droomt van een medaille op de Paralympische Spelen van 2024. Jani studeert Journalistiek aan Thomas More Mechelen en volgde eerder een uitwisselingsjaar aan de Haute Ecole Louvain et Hainaut (HELHa) in het kader van Erasmus Belgica. Het is haar duo-partner Max Romain (IHECS Brussel) die met een portret van paralympisch zwemmer Aymeric de Prijs wint aan Franstalige zijde. Beide studenten mogen een betaalde stage van zes maanden lopen bij respectievelijk VRT en RTBF.

Meer winnaars

Daarnaast werden nog verschillende andere prijzen uitgereikt. Marlies Geyskens, net afgestudeerd in de richting Internationale Journalistiek aan Thomas More Mechelen, wint de Prijs van de geschreven pers met een portret van Lukah Katangila, een activistisch danser uit Oost-Congo. Omdat wij met Metro er binnenkort mee ophouden, wordt Marlies een betaalde stage aangeboden op de regioredactie van VRT NWS. Langs Franstalige kant valt Aymeric Debongnie (Ecole de Journalisme de Louvain) in de prijzen met een reportage in L’Avenir over Claire de Geradon die zich inzet voor safe spaces in het uitgaansleven. Ayemeric wint een betaalde stage bij L’Avenir.