Jongeren van morgen. Paralympisch atleet Sam De Visser jaagt droom na: «Mijn doel is een medaille op de Spelen»

Komen dromen uit als je er hard genoeg voor traint? Sam De Visser vindt van wel. Hij is Paralympisch atleet en gaat in 2024 naar de Paralympische Spelen in Parijs. Daar strijdt hij voor een medaille in de 400 meter vrije slag. «Ik ben ambitieus. Ik heb grote doelen en train hard om die te bereiken.»

Metro publiceert zeven weken lang de pennenvruchten van het journalistieke talent van de Belgodysseewedstrijd. De journalisten in spe brengen een portret van een jonge, inspirerende landgenoot. Belgodyssee is een initiatief van het Prins Filipfonds, RTBF en de VRT in samenwerking met Metro en L’Avenir en met steun van de kanselarij van de eerste minister.

«Ik loop met een rechteronderbeenprothese en aan mijn rechterhand mis ik een vinger», zegt Sam. «Ik ben ermee geboren. De echte reden van mijn handicap is niet bekend.» Rond zijn vierde verjaardag kreeg hij zijn prothese en daar maakte hij meteen gebruik van. «Sinds ik kon lopen met mijn prothese, heb ik aan sport gedaan.» Toch koos hij uiteindelijk voor een sport die hij kan uitoefenen zonder zijn prothese. «Zwemmen is een van de weinige sporten waarbij ik mijn rechteronderbeen niet nodig heb.»

Liefde voor competitie

Sam duikt voor het eerst het zwembad in wanneer hij zes jaar is. Al is de liefde voor zijn sport dan nog zoek. «Ik moest op zwemles van mijn ouders», vertelt Sam. «Ze vonden het belangrijk dat ik mezelf zou kunnen redden.» Wanneer hij twaalf is, neemt hij deel aan een competitie. Dan vindt hij zwemmen pas echt leuk.

De adrenaline die bij zo’n wedstrijden komt kijken, maakt hem rustig. «Ik weet dat ik me goed voorbereid heb. Als die voorbereiding er tijdens de wedstrijd ook uitkomt, weet ik dat het goed zit.» Vlak voor een wedstrijd kruipt hij in zijn eigen bubbel. «Ik luister wat muziek en speel de wedstrijd af in mijn hoofd», aldus De Visser. «Ik concentreer me op wat komen gaat en houd mijn hartslag zo laag mogelijk.»

Paralympisch verhaal

In 2015 nam Sam deel aan het Belgisch kampioenschap G-zwemmen, waar de beste zwemmers met een handicap het tegen elkaar opnemen. Daar merkte zijn huidige coach Greg Planckaert hem op. «Hij vroeg me om naar Oostende te komen, zodat ik mee kon trainen met de Paralympiërs. Zo is mijn Paralympisch verhaal gestart.»

Afgelopen zomer kwalificeerde De Visser zich voor de Paralympische Spelen in Parijs in 2024 tijdens het wereldkampioenschap G-zwemmen in Manchester. «Voor de wedstrijd vertelde Greg me welke tijd ik moest halen om te kwalificeren. Uiteindelijk zwom ik die tijd ook echt, dat was een heel mooi moment.»

Momenteel duikt Sam zo’n tien keer per week het zwembad in om zich voor te bereiden op de Spelen. Doe daar nog vier buitenlandse zwemstages bij en er blijft weinig tijd over voor andere, eveneens belangrijke zaken. «Tijdens de voorbereiding voor de Spelen, moet je vooral de discipline vinden om geen andere dingen te doen», zegt Sam. Familie en vrienden schuiven even naar de achtergrond, maar blijven wel zijn grootste fans. «Ze volgen allemaal wat ik doe, vooral mijn ouders en mijn twee broers.»

Tussen de trainingen door, zit Sam in de schoolbanken. Hij combineert zijn drukke sportleven met een studie Sport Business Management aan de hogeschool Howest in Brugge. Hij verspreidt zijn studie over meerdere jaren. Zo heeft hij voldoende tijd om te trainen en te rusten.

«Trek je niets aan van anderen»

«Ik kijk enorm op naar Sven Decaesstecker», aldus Sam. Belgisch G-zwemmer Decaesstecker zwom zeventien jaar lang op professioneel niveau, ook onder begeleiding van Planckaert. In die periode nam hij vier keer deel aan de Paralympische Spelen en brak hij enkele wereldrecords. «Ik hoop dezelfde dingen te kunnen bereiken en misschien nog meer.»

Zelf wil hij andere personen met een beperking aansporen om hun dromen na te jagen. «We zijn net hetzelfde als andere mensen en kunnen evenveel bereiken», benadrukt De Visser. Wat anderen denken, maakt hem echt niet uit. «Trek je niets aan van anderen, doe waar je van houdt, amuseer je. Dat is het belangrijkste.»

Wie ben ik?

Foto E. Crooy

- Naam: Jani Lambrechts

- Leeftijd: 21 jaar

- Studies: bachelor Journalistiek aan de Thomas More hogeschool

- Woonplaats: Heist-op-den-Berg

Thema?

Samen met Max Romain, mijn Waalse collega, zet ik atleten van het Belgisch Paralympisch Team in de kijker. We volgen Sam De Visser en Aymeric Parmentier tijdens hun voorbereiding voor de Paralympische Spelen in Parijs in 2024. Sam is geboren met een fysieke beperking en Aymeric met een verstandelijke beperking. Ik sprak met Sam in Brugge. Tijdens zijn training vallen naast zijn uitstekende zwemtechniek, vooral zijn ambitie en doorzettingsvermogen op.