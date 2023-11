Jongeren van morgen. Laura Boone strijdt met LEDA voor een veiliger nachtleven: «Mijn woede en leed zijn mijn drijfveer»

Een kleine twee jaar geleden, te midden van een honderdtal andere mensen op de vrijdagsmarkt in Gent, komt Laura Boone (24) in actie tegen grensoverschrijdend gedrag. De protesten doen bij haar een vuur aanwakkeren, een vuur dat niet snel zal doven . « Na de protesten in Gent, hadden mijn vrienden en ik het gevoel dat we ook zelf een steen kunnen verleggen in deze strijd, je kan al die woede en leed die je voelt kanaliseren naar: en nu ga ik iets doen», begint mede-oprichtster van LEDA collectief Laura Boone.

Metro publiceert zeven weken lang de pennenvruchten van het journalistieke talent van de Belgodysseewedstrijd. De journalisten in spe brengen een portret van een jonge, inspirerende landgenoot. Belgodyssee is een initiatief van het Prins Filipfonds, RTBF en de VRT in samenwerking met Metro en L’Avenir en met steun van de kanselarij van de eerste minister.

Wanneer Laura Boone haar verhaal begint, kan je niet omheen de passie die ze uitstraalt. Voor haar waren de protesten, van Meldet, in Gent tegen grensoverschrijdend gedrag een écht kantelpunt. «Het is iets heel krachtigs om mensen aan het woord laten met hun eigen vreselijk verhaal, Meldet bracht op een heel mooie en verbindende manier zo veel mensen samen, dat heeft voor mij heel veel losgemaakt.»

Avond per avond

Na de protesten wilde Boone het heft in eigen handen nemen. Het is voor haar duidelijk dat je in het nachtleven een voelbare impact kan hebben. Samen met een paar vrienden ging ze nadenken over hoe ze de evenementen van het bevriende feestcollectief GRID ‘veiliger’ konden maken.

«We begonnen met een sfeerbeheer en pakten avond per avond aan, maar al snel merkten we dat het te chaotisch verliep en dat er een veel groter kader nodig was», getuigt Boone.

Foto R. Rabaey

Dat chaotisch verloop en de vele discussies die er aan te pas kwamen, zijn volgens Boone niet enkel negatief: «Het is positief dat ons collectief uit veel discussie is ontstaan, enkel dan kan je groeien.» Laura Boone en haar vrienden geloofden in hun opzet en gingen nadenken. Uit die grote brainstorm kwam dan het besluit om zelf een organisatie op te richten. «We besloten om ons puur te focussen op een groter kader, een groter verhaal en met één doel: het nachtleven veiliger maken», getuigt Boone met een schittering in haar ogen die alleszeggend is.

Een lens om door te kijken

Plots had Laura Boone, samen met haar vrienden een eigen collectief, LEDA, naar het verhaal van Leda en de zwaan uit de Griekse mythologie, waarbij Zeus zich vermomt in een zwaan om Leda te verkrachten. Tegelijkertijd staat de afkorting ook voor ‘Love Everyone Don’t Abuse’ , een naam die dus kan tellen op vlak van betekenis, maar daar stopt het niet.

Foto LEDA

«Een ‘safe.r space’ is voor ons een plaats waar we mechanismen toepassen als er iets gebeurt of als iemand een probleem heeft. Je moet het eerder zien als een denkkader, een soort lens waar je door kijkt», begint Boone wanneer het over de werking van LEDA gaat. Tijdens ons gesprek hoor je haar praten over ‘ veiliger’ en ‘safer’, dat is bewust. Volgens Boone bestaat een veilig nachtleven (nog) niet, maar dat hoopt ze ooit wel te bereiken

Foto R. Rabaey

Een avondje feesten veilig laten verlopen vraagt om heel wat voorbereiding. «Na een overleg met de organisatoren van het evenement wordt er een plan van aanpak opgesteld. Op de avond zelf komt het collectief met hun careteam om er een ‘safe.r space’ te garanderen. We lopen rond, staan aan de deur met een doorpolicy en richten een ‘quiet space’ in waar mensen die zich niet goed voelen of iets ergs hebben meegemaakt terecht kunnen.»

Een domino-effect

Maar één ‘careteam’ op feestjes is niet genoeg. LEDA-collectief is ervan overtuigd dat hun opzet enkel werkt als het ook duurzaam wordt aangepakt. Daarom geven ze met LEDA opleidingen aan organisaties zodat ze zelf hun evenementen veiliger kunnen doen verlopen. «Het heeft zo een breder en duurzamer effect, want met ons klein collectief kunnen wij maar op één plaats aanwezig zijn.»

Foto R. Rabaey

Het wordt volgens Boone immers zwaar onderschat welk effect je teweeg brengt door iets te zeggen wanneer iemand wordt lastiggevallen. «Als je elke keer van je laat horen maak je duidelijk aan de omgeving dat het iets makkelijks en iets goeds is om te doen, waardoor je misschien iets aanwakkert bij een ander», gaat Laura Boone verder. «Je creërt zo een domino-effect. Met iets zeer kleins, vragen wat er gebeurt, zorg je voor een gedragsverandering. Samen worden al die klein geplante zaadjes één grote boom en dat willen we met LEDA bereiken», besluit Boone.

Wie ben ik?

Foto E. Crooy

Leeftijd: 25 jaar

Studie: Afgestudeerd als bachelor in de journalistiek aan de AP-hogeschool in Antwerpen

Thema?

Mijn collega Americ Debongnie en ik gingen op zoek naar inspirerende jongeren die zich inzetten voor een veliger nachtleven. Zo kwam ik terecht bij Laura Boone, een inspirerende twintiger die mede-oprichtster is van LEDA-collectief. Met LEDA strijdt ze voor een veiliger en inclusiever nachtleven voor iedereen. Ik interviewde haar bij haar thuis in Gent en op een workshop van het collectief.