JOEPIE. Temperaturen gaan crescendo, maar... plaatselijk onweer niet uitgesloten

Volgens de informatie van het KMI kunnen we nog enkele dagen lang genieten van topweer. Toch is er aan het einde van de week een grote kans op regen- of onweersbuien.

Woensdagavond blijft het wisselend bewolkt met nog enkele regen- en onweersbuien in het zuidoosten van het land. Komende nacht komen er brede opklaringen en wordt het rustig en droog met minima tussen 10 en 14 graden.

Donderdag begint zonnig op de meeste plaatsen, maar in de loop van de ochtend komt er bewolking opzetten en kunnen er vooral ten zuiden van Samber en Maas buien voorkomen, soms onweerachtig. In het centrum van het land is een bui ook niet uitgesloten, over het uiterste westen blijft het zonnig en droog. De temperaturen liggen tussen 17 en 26 graden.

Vrijdag wordt het zonnig en nog wat warmer. Er ontwikkelen zich stapelwolken, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De maxima liggen rond 28 graden in het binnenland, maar lokaal kan het kwik in de Kempen naar 30 graden stijgen. Aan de kust en in de Hoge Venen blijft het met 24 of 25 graden wat koeler. Aan de kust kan een zeebries opsteken.

Zaterdag wordt het opnieuw warm, al zal er geleidelijk hoge bewolking binnenschuiven. Het blijft droog, al kan er tegen de avond een regen- of onweersbui vallen. De maxima liggen rond 30 graden in het binnenland.

Zondag ligt een storing over onze regio en wordt de atmosfeer vochtiger en erg onstabiel, waardoor er een grote kans is op regen- of onweersbuien. Het wordt daarbij iets minder warm met maxima rond 26 graden in het binnenland, 21 graden aan zee.