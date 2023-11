Jongeren brengen stem uit voor nieuwe adviesraad van Vlaamse Jeugdraad

Vanaf 4 november tot 19 november kunnen jongeren van twaalf jaar tot en met dertig jaar hun stem uitbrengen in de verkiezingen van de adviseurs van de Vlaamse Jeugdraad. Die adviesraad zal drie jaar lang de belangen van alle kinderen, jongeren en hun organisaties in Vlaanderen en Brussel behartigen. Zaterdag werden de verkiezingen afgetrapt in Brussel. De komende twee weken maakt de Vlaamse Jeugdraad een roadtrip langs scholen, universiteiten, jeugdorganisaties, jongerenplekken en jeugdactiviteiten in Vlaanderen en Brussel.