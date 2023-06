Jurgen Demesmaeker schuldig aan moord op Ilse Uyttersprot

De feiten hadden plaats op 4 augustus 2020 in het appartement van Demesmaeker in de Meuleschettestraat in Aalst. Rond 8.30 uur meldde de man, die toen al een drietal maanden een relatie had met Uyttersprot, zich bij de lokale politie. Hij zei dat hij zijn vriendin het hoofd had ingeslagen met een hamer en gaf zijn sleutels aan de politie, die in zijn appartement het levenloze lichaam van de politica vond. Uit de autopsie bleek dat ze stierf aan een zwaar hersentrauma veroorzaakt door een zestal slagen.

De verdediging betwistte de voorbedachtheid en vroeg een schuldigverklaring aan doodslag, maar de burgerlijke partijen en het openbaar ministerie vroegen hem schuldig te verklaren aan moord. Volgens de jury was er wel degelijk sprake van voorbedachtheid.

De twee zonen en de ex-man van Ilse Uyttersprot vielen elkaar in de armen bij de voorlezing van het arrest.

Hamerslagen tijdens slaap

De voornaamste redenen voor een schuldverklaring aan moord waren volgens het arrest de volgende: «De artsen-deskundigen getuigden onder eed dat het slachtoffer overleed aan een zwaar schedel- en hersentrauma. De inslagsporen stemden overeen met die van een klauwhamer. Demesmaeker erkende dat hij vier hamerslagen op het hoofd toebracht terwijl ze lag te slapen en haar zo heeft gedood.»

«Voor en tijdens het plegen van de feiten bevond hij zich in een stabiele gemoedstoestand en handelde hij op een geplande wijze, zodat er sprake is van voorbedachtheid. Op het moment van de feiten en van het onderzoek van de deskundigen was hij toerekeningsvatbaar, zoals hij dat nu ook is», zei assisenvoorzitter Bart Meganck.

«Demesmaeker verklaarde dat hij die nacht aan het piekeren was. Hij verklaarde onder meer dat hij de instructies die Uyttersprot gaf om psychologische en medische hulp te zoeken, beu was. Het afgaan van de wekker was voor hem de aanzet om naar de andere kamer te stappen en de hamer te nemen en op het hoofd van Uyttersprot te slaan», stelt het arrest. «Hij moest eerst het kofferdeksel openen, dan een schapje uit de koffer wegnemen om daaruit dan een klauwhamer te nemen. Vervolgens moest hij met de hamer in de hand terug naar de slaapkamer gaan, nadat ze in zijn versie na het snoozen van de wekker weer was ingedommeld.»

Het arrest verwees naar het feit dat Demesmaeker «tijdens het plegen van de feiten een beslissing nam», sprak de voorzitter. «Daarbij is het feit dat het slachtoffer sliep een cruciaal element, gezien het een impulsief handelen ongeloofwaardig maakt. (..) De korte tijd tussen het afgaan van de wekker en de aankomst in het politiekantoor doet geen afbreuk aan de voorbedachtheid. Het was de uitvoering van een beslissing die vooraf al in zijn hoofd bestond. De zes hamerslagen werden gericht en beheerst uitgevoerd, op een beperkte oppervlakte rond haar slaap, wat wijst op planmatig handelen.»

Demesmaeker riskeert levenslange opsluiting voor moord. De debatten over de strafmaat starten vandaag om 10 uur.