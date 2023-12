Kerstmarkt in Oudenaarde definitief dicht na dodelijk ongeval met omvergewaaide kerstboom

Zeker 83 procent van de vrouwen werd al lastiggevallen op straat. Dat blijkt uit een onderzoek van het internationale initiatief Stand Up Against Street Harassment bij duizend Belgische vrouwen. Vooral in Wallonië is het probleem groot, daar voelt bijna een kwart zich zelden of nooit veilig op de openbare weg. De respondenten vragen zwaardere straffen voor daders.