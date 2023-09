Knip in hoger onderwijs is een feit: ben je na 2 jaar nog gebuisd, dan mag je niet naar 3e jaar

Studenten die in dit academiejaar starten in het hoger onderwijs, zullen na het tweede jaar geslaagd moeten zijn voor alle vakken uit het eerste jaar, zo niet mogen ze niet naar het derde jaar overgaan. De zogenaamde ‘knip’ of ‘mijlpaal’ in het hoger onderwijs is ingevoerd om paal en perk te stellen aan het fenomeen van de «eeuwige student».