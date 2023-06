Krijgen we volgende week eindelijk nog eens regen?

Woensdagnamiddag blijft zonnig, met in de Ardennen wat stapelwolken. De maxima klimmen naar 21 tot 24 graden in de Ardennen, rond 24 graden aan zee en circa 27 graden in het binnenland, dit bij een matige wind uit het noordoosten. Dat meldt het KMI. De zon blijft nog de hele week van de partij, vanaf begin volgende week neemt de neerslagkans toe.

Opnieuw zonnig weekend

Woensdagavond verdwijnt alle bewolking en wordt het vrijwel helder. Het koelt goed af tot 5 graden in de Hoge Venen en 13 à 15 graden elders. Donderdag wordt het opnieuw zonnig, bij maxima tussen 20 en 27 graden. Ook vrijdag grotendeels hetzelfde weerbeeld. Zaterdag klimt het kwik nog iets hoger tot 29 graden in het centrum. In het uiterste westen kan er 's avonds al een bui vallen. Zondag blijft zonovergoten, met maxima rond 30 graden en een kleine kans op een bui.

Onweersbuien

Maandag lijkt het weer dan wat om te slaan. De bewolking neemt stilaan toe en op het einde van de dag verwacht het KMI lokale regen- of onweersbuien vanuit Frankrijk. De maxima schommelen tussen 24 en 30 graden. Dinsdag wisselen zon en wolken elkaar af. Er is kans op plaatselijke regen- of onweersbuien bij maxima van 22 tot 27 graden. Woensdag worden perioden van regen of buien verwacht, bij maxima tussen 21 en 26 graden.