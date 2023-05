Zo slecht scoorde april qua weer ten opzichte van het gemiddelde

Meer regen dan normaal

In april viel de 66,3 millimeter neerslag in negentien dagen tijd tegenover het gemiddelde van 47,7 millimeter in 13,1 dagen. Op 1 april viel de meeste neerslag met een dagtotaal van 13,8 millimeter. Wel was er slechts sprake van 5 onweersdagen tegenover het gemiddelde van 8,1. Op 21 april werd in Middelkerke een blikseminslag van 343 kiloampère geregistreerd. Zo’n krachtige ontlading komt niet vaak voor in ons land.