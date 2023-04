Kust zag minder toeristen door atypische paasvakantie

Door de nieuwe vakantieregeling in Franstalig België mocht de kust tijdens de paasvakantie minder toeristen verwelkomen. Westtoer noteerde de voorbije twee weken in totaal ongeveer 1 miljoen dagtoeristen en 1,5 miljoen toeristische overnachtingen. Pasen was de topdag met 120.000 bezoekers, evenveel als in 2022.