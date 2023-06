Kwart meer leerlingen al op reis: «Getuigt van weinig respect voor onze leerkrachten»

Leerlingen die op vakantie vertrekken terwijl hun klasgenootjes nog in de schoolbanken zitten: het gebeurt steeds vaker. In de laatste week van juni 2022 ging het om 11.142 kinderen, 2,4% van de Vlaamse leerlingen in het lager onderwijs. In de laatste week van schooljaar 2018-2019 was 1,9% van de leerlingen in het lager onderwijs onwettig afwezig. Dat schrijven Het Nieuwsblad, De Standaard en Het Belang van Limburg vrijdag.