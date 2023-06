Onrust waait over naar Brussel: 64 personen opgepakt

In de loop van de dag circuleerden op sociale media oproepen om samen te komen en te protesteren naar aanleiding van de dood van de 17-jarige Nahel. Dat leidde ertoe dat jongeren zich in verschillende gemeenten verzamelden en een kat-en-muisspel begonnen te spelen met de ordediensten, die in grote getale gemobiliseerd waren om eventuele rellen de kop in te drukken.