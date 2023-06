Levenslang gevorderd tegen man die Ilse Uyttersprot om het leven bracht

De feiten hadden plaats op 4 augustus 2020 in het appartement van Demesmaeker in de Meuleschettestraat in Aalst. Rond 8.30 uur meldde de man, die toen al een drietal maanden een relatie had met Uyttersprot, zich bij de lokale politie. Hij zei dat hij zijn vriendin het hoofd had ingeslagen met een hamer en gaf zijn sleutels aan de politie, die in zijn appartement het lichaam van de politica vond. Uit de autopsie bleek dat ze stierf aan een zwaar hersentrauma veroorzaakt door een zestal slagen.

De verdediging had de voorbedachtheid betwist, maar de burgerlijke partijen en het openbaar ministerie vroegen hem schuldig te verklaren aan moord. Volgens de jury was er wel degelijk sprake van voorbedachtheid.

Geen verzachtende omstandigheden

Het openbaar ministerie zag geen verzachtende omstandigheden. «Welke straf u ook zal opleggen, het zal Ilse niet terugbrengen. De nabestaanden zijn nog altijd in de onwetendheid waarom en hoe hun moeder, dochter, gewezen partner werd vermoord», zei aanklager Karine Van Hecke. «De strafuitvoeringsrechtbank zal finaal beslissen of en wanneer hij zal vrijkomen. Bij levenslang is dat pas na 15 jaar mogelijk en de voorhechtenis, twee jaar en tien maanden, zal in rekening gebracht worden.»

Geen blanco strafregister

Bij verzachtende omstandigheden kan het hof van assisen voor moord een straf tussen de 3 en de 30 jaar opleggen, maar de aanklager zag er geen. «Een blanco strafregister is hier niet aan de orde», stelde Van Hecke. Demesmaeker werd onder meer in 2000 veroordeeld tot een geldboete voor slagen of verwondingen aan zijn toenmalige echtgenote en in 2014 tot een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel voor interfamiliaal geweld en stalking van zijn toenmalige vriendin.

«Goede medewerking aan het onderzoek kan een verzachtende omstandigheid zijn, maar we kunnen daar bij hem veel vragen bij stellen. Hij is blijven liegen, blijven minimaliseren. In de gevangenis wordt hij omschreven als een modelgevangene, maar ik betwijfel of dit oprecht is. Een goede werkethiek is hier ook niet van toepassing. Volgens sommigen is hij een topverkoper, maar hij gebruikt die techniek om zijn partners te domineren, te manipuleren en te brainwashen.»

Laffe daad

Het openbaar ministerie ziet ook geen spijt bij Demesmaeker. «Ik had gehoopt dat hij zou zeggen wat het waarom was. We kunnen dus moeilijk spreken van oprechte spijt. Het is eerder een neerslachtig zelfbeklag omdat hij in de gevangenis zit en een tijdje zal moeten boeten.»

«Met de beste wil van de wereld kan ik voor Demesmaeker geen verzachtende omstandigheden vinden», besloot aanklager Karine Van Hecke. «Ilse Uyttersprot heeft niets misdaan wat de moord kan rechtvaardigen. Er is geen enkele reden waarom begrip kan opgebracht worden voor deze laffe daad. Het is duidelijk dat de betrokkenen schrik hebben van Demesmaeker. Hij legde een pad af van zware en fysieke gewelddaden, stalken, vernederen en pesten. Is hij een gevaar voor de maatschappij? Hij kan volgens de deskundigen behandeld worden, maar dat zal niet evident zijn want het zit in zijn persoonlijkheid. Het zal heel lang duren en hij zal heel strikt moeten opgevolgd worden. Maar hij moet zich willen laten behandelen, en dat is nu niet voorhanden.»

«Hij vermoordde een mooie, goedlachse dame die hem nooit iets in de weg heeft gelegd", sprak de aanklager. "Ik moet de maatschappij beschermen, en hier meer specifiek de vrouwen. (...) Hij is levensgevaarlijk. Ik vorder levenslange opsluiting en zeven jaar terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank.»