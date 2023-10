Manneke Pis trekt designerjurk van Diane von Furstenberg aan

Voor het eerst in zijn geschiedenis draagt het iconische standbeeldje Manneke Pis een Wrap dress. De wereldberoemde Brusselse toeristentrekpleister kreeg een op maat gemaakte jurk van de Belgisch-Amerikaanse modeontwerpster Diane von Furstenberg. De gebeurtenis vond plaats in aanwezigheid van de Brusselse burgemeester Philippe Close en de ontwerpster zelf.

De feestelijke onthulling van de jurk stond in het teken van het vijftigjarige jubileum van de modeontwerpster, die geboren is in Brussel. In 1974 ontwierp ze met toeval de Wrap dress door twee kledingstukken samen te voegen. Het bleek een schot in de roos, want de jurk werd binnen twee jaar ruim vijf miljoen keer verkocht en werd gedragen door beroemde dames als Amy Winehouse, Kate Middleton en Michelle Obama.

Fluïditeit van Manneke Pis

«Nooit had ik geloofd dat een van mijn creaties op een dag gedragen zou worden door Manneke Pis. Ik heb in Brussel gewoond, dus het idee om een jurk te maken voor een van de symbolen van de stad is een grote eer. Ik ben er erg blij mee», aldus de 76-jarige modeontwerpster die ook benadrukte dat de jurk de fluïditeit van Manneke Pis symboliseert.

Het kledingstuk is gemaakt van zijde jersey met een groen-witte grafische opdruk en is volgens Von Furstenberg geïnspireerd op een authentiek model uit de jaren zeventig. De jurk zal te zien zijn tot 7 januari in het kader van de tentoonstelling ´Diane Von Furstenberg. Woman before fashion´ in het Mode & Kant Museum in Brussel.

